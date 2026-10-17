इक्सिगो ने घाटे को 61 करोड़ रुपये के मुनाफे में बदला

कंपनी की इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान ट्रेन और बस की टिकट बुकिंग का रहा। ट्रेन टिकटों से कंपनी को 149.14 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, वहीं बस की बुकिंग से 81.04 करोड़ रुपये की कमाई हुई। भले ही विमान की बुकिंग में थोड़ी कमी आई हो, फिर भी इक्सिगो के कुल वित्तीय नतीजे बेहतर हुए।

कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व की कमाई (EBITDA) भी 18.1 करोड़ रुपये के साथ सकारात्मक रही। इसके अलावा, फ्रेशबस में अपनी हिस्सेदारी कम करने से इक्सिगो को 40.66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा भी हुआ। नतीजों की घोषणा से ठीक पहले शुक्रवार को कंपनी के शेयर की कीमत करीब 6 फीसदी बढ़कर 145.98 रुपये पर पहुंच गई।