इक्सिगो ने ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनेस में खरीदी हिस्सेदारी, जानिए क्या है योजना

अधिग्रहण

इस कंपनी का भी किया अधिग्रहण

इक्सिगो के निदेशक मंडल ने स्पेन की स्क्वाड ऐस सर्विस S.L. (स्क्वास) में 45.02 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी, जिसके लिए कुल 4.83 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। ट्रेनेस के अधिग्रहण के कारण ऑनलाइन ट्रैवल सॉल्यूशंस और स्क्वाड ऐस सर्विस S.L. इक्सिगो की सहायक कंपनी बन जाएगी। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है। ट्रेनेस स्पेनिश बाजार को सेवाएं प्रदान करती है और इसका संचालन दक्षिणी यूरोप तक फैला है।