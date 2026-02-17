IT कंपनियों के शेयरों में आया उछाल, जानिए क्या रही इसकी वजह

IT कंपनियों के शेयरों में 4 फीसदी तक का उछाल आया है

क्या है खबर?

भारतीय IT कंपनियों के शेयरों में मंगलवार (17 फरवरी) को भारी उछाल आया, क्योंकि इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी और एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की सकारात्मक टिप्पणियों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया। शेयरों की कीमतों में इस तेज उछाल के चलते निफ्टी IT इंडेक्स लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 33,703.10 पर पहुंच गया। इंफोसिस के शेयरों में अधिक 4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और TCS के शेयर 3 प्रतिशत तक उछले हैं।