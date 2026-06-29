इजरायल की IAI और राफेल को अमेरिकी शेयर बाजार में उतारने की तैयारी

30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना

अगर, यह योजना आगे बढ़ती है तो इजरायल हर कंपनी का 30 फीसदी तक हिस्सा बेच सकेगा। IAI की अनुमानित कीमत लगभग 33.7 अरब डॉलर (करीब 3,000 अरब रुपये) है, जबकि राफेल की करीब 20 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) है।

इस बिक्री से जो पैसा आएगा, उससे अक्टूबर 2023 के संघर्ष के बाद इजरायल की बढ़ती रक्षा लागतों को पूरा किया जा सकेगा क्योंकि देश के बजट पर काफी दबाव है।

ये दोनों कंपनियां पहले से ही अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों के कारण बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं और यह कदम उन्हें विदेशों में भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए और ज्यादा आजादी देगा।