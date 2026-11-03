ISIG जुटा रहा क्वांटम और ऑप्टिक्स स्टार्टअप्स के लिए बड़ा निवेश

चिप बनाने की दौड़ में भारत भले ही थोड़ा देर से शामिल हुआ हो, लेकिन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे प्रयासों से वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। ISIG को लगता है कि डाटा सेंटर की दिक्कतों को सुलझाने में को-पैकेज्ड ऑप्टिक्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी मकसद से 3 नवंबर से पहला 2 दिवसीय 'एग्जीक्यूटिव समिट इंडिया 2026' आयोजित किया गया है। नासरी ने कहा, "भारत के पास भी अपनी प्रतिभाओं को वापस लाने और नए विचारों पर काम करने का मौका है।"