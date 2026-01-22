सरकार PF पर ब्याज देती है

PF पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगता है टैक्स, जानिए कितनी है छूट सीमा

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा पैसे पर सरकार ब्याज देती है। यह सालाना आपके खाते में क्रेडिट होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस ब्याज पर टैक्स भी लगता है, लेकिन एक निश्चित राशि के बाद लगता है। आइये जानते हैं भविषय निधि (PF) अमाउंट और उस पर मिलने वाले ब्याज पर कितना टैक्स लगता है और यह टैक्स किस लिमिट के बाद लगता है।