LIC पॉलिसी बंद कर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही या गलत? जान लें फायदे-नुकसान

LIC LIC पॉलिसी के क्या-क्या हैं फायदे? LIC पॉलिसी निवेशकों को सुरक्षा, तय रिटर्न, टैक्स छूट और मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रकम देती है। इसी कारण यह पसंदीदा विकल्प है। इस सुरक्षा की कीमत उन्हें कम रिटर्न के रूप में चुकानी पड़ती है। लंबे समय बाद, जो रिटर्न मिलता है, वो महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं होता। मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी बंद करने पर सरेंडर वैल्यू मिलती है। इसमें से कई तरह के चार्ज काट लिए जाते हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है।

म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड की क्या है खासियत? म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होने के कारण लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न की संभावना रखते हैं। इनमें निवेशक को बेहतर लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यूनिट्स को आसानी से भुनाया जा सकता है। बीमा की तुलना में म्यूचुअल फंड का लॉक-इन पीरियड कम होता है। जहां LIC में रिटर्न तय होते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती। इसमें मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जबकि LIC में मैच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री होती है।

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