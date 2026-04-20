FD तोड़कर लोन चुकाने का फैसला स्थिति के आधार पर लेना चाहिए

महंगे लोन से छुटकारा पाने के लिए FD को तोड़ना सही या गलत?

क्या है खबर?

कई बार आपको महंगे ब्याज वाला लोन भारी पड़ने लगता है, जिससे आप जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) किया हुआ है तो उनके मन में यह सवाल आता है कि क्या इसे तोड़कर लोन खत्म कर देना सही रहेगा? कई मामलों में यह फैसला फायदेमंद होता है, जबकि कुछ स्थितियों में भारी पड़ सकता है। आइये जानते हैं लोन चुकाने के लिए FD को खत्म करना सही है या गलत।