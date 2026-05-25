IRFC ने हैदराबाद मेट्रो को दिया करीब 13,500 करोड़ रुपये का कर्जा

कर्जदाताओं को मिली राहत

यह भारत में शहरी परिवहन के लिए अब तक के सबसे बड़े वित्तीय समझौतों में से एक है। IRFC ने इस डील को और भी आकर्षक बनाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं लगाया है।

इस फैसले से उन मौजूदा कर्जदाताओं को आसानी होगी, जो अब इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हें। इससे मेट्रो के भविष्य में सुधार की नई संभावनाएं खुलेंगी। इस आर्थिक मदद से मेट्रो की सेवाएं और भी बेहतर हो सकती हें।

यह समझौता यह भी दिखाता है कि IRFC अब केवल रेलवे परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी गंभीरता से ध्यान दे रहा है।