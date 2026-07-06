बीमा कंपनियों को करना होगा एजेंट्स के कमीशन का खुलासा बिज़नेस Jul 06, 2026

भारत का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसने बीमा कंपनियों के कमीशन के ढांचे को सार्वजनिक करने और ग्राहकों के हितों को सबसे ऊपर रखने की योजना बनाई है। इसका मकसद उन ऊंचे शुरुआती कमीशन पर रोक लगाना है, जिनकी वजह से एजेंट सिर्फ जल्दी कमाई के लिए पॉलिसियां बेचते हैं।

इसके बजाय, अब ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाली पॉलिसियों पर ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा, जिसमें बीमा कंपनियां और दूसरे हितधारक अपने विचार दे पाएंगे।