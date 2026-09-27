IRDAI नवंबर तक ला रहा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, जानिए क्या करेगा काम

IRDAI अध्यक्ष अजय सेठ का कहना है कि बीमा सुगम बीमा सेक्टर में उतना ही बड़ा बदलाव ला सकता है, जितना पेमेंट सिस्टम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने किया।

यह प्लेटफॉर्म मुनाफा कमाने के मकसद से नहीं होगा। ऐसे में बीमा कंपनियां केवल कमीशन के बजाय गुणवत्ता और वैल्यू के आधार पर मुकाबला करेंगी।

सभी बीमा कंपनियों को इस साझा प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी और एक साझा डाटा सिस्टम (पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री) चीजों को निष्पक्ष रखने में मदद करेगा।

इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी, ताकि लोग खुद आसानी से बीमा खरीद सकें और पारंपरिक बीमा एजेंट्स की भूमिका भी बनी रहे।