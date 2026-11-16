IRDAI ला रहा नए बीमा बिक्री नियम, जानिए कब से होंगे लागू

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और HDFC लाइफ जैसी बड़ी बीमा कंपनियों ने IRDAI के इस ड्राफ्ट का कड़ा विरोध किया है। उन्हें लग रहा है कि ये नए नियम उनकी कमाई पर बुरा असर डाल सकते हैं और उनके कामकाज को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। जब यह ड्राफ्ट सामने आया था तो पॉलिसीबाजार की पेरेंट कंपनी के शेयर करीब 40 फीसदी तक गिर गए थे। इसके बावजूद अब सभी इन बदलावों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।