IRDAI ने दिया पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री का प्रस्ताव, बीमा पॉलिसी चुनना होगा आसान

PIR के आने से ग्राहक अलग-अलग बीमा कंपनियों के प्रीमियम, फायदों, क्लेम के रिकॉर्ड और शिकायतों की आसानी से तुलना कर पाएंगे। इससे उन्हें अपने लिए सही पॉलिसी चुनना बहुत आसान हो जाएगा।

IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ बताते हैं कि इस पहल का मकसद बीमा से जुड़े डाटा को एक ऐसा सार्वजनिक संसाधन बनाना है, जिससे हर किसी को फायदा मिल सके। इस तरह, वितरण खर्चों में कमी आने से आने वाले समय में पॉलिसियां भी सस्ती हो सकती हैं।