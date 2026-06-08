अब ग्राहक संतुष्टि तय करेगी बीमा कंपनी के CEO का वेतन बिज़नेस Jun 08, 2026

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का वेतन अब इस बात पर तय होगी कि वे अपने ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।

इसमें देखा जाएगा कि वे क्लेम को कितनी जल्दी निपटाते हैं, शिकायतों को कैसे सुलझाया जाता है और पॉलिसियों का रिन्यूअल कितनी आसानी से होता है। ये सब बातें CEO के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उनके काम का आकलन करने में भी गिनी जाएंगी।

इतना ही नहीं बीमा कंपनियों को पिछले 3 साल का क्लेम डाटा भी सबके सामने रखना होगा। इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि कंपनी कितने क्लेम पास करती है और कितने रिजेक्ट करती है।