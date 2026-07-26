IRDAI तय करना चाहता है बीमा पॉलिसी एजेंट्स की जवाबदेही

सेठ पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे खरीदार यह जान पाएंगे कि उनकी पॉलिसी किसने बेची है।

यह बात ऐसे समय में कही गई है, जब अनुचित व्यावसायिक तरीकों से जुड़ी शिकायतें वित्त वर्ष 2025 में 14 फीसदी बढ़कर 26,667 तक पहुंच गई हैं।

उन्होंने डिजिटल 'डार्क पैटर्न' की भी आलोचना की और इंश्योरेंस कंपनियों से शिकायतों की ठीक से जांच करने को कहा।

इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ बिक्री के आंकड़ों के बजाय ईमानदार सिफारिशों को सराहा जाए और इंश्योरेंस उत्पादों को उन लोगों के लिए सस्ता बनाया जाए, जो आमतौर पर बीमा की पहुंच से दूर रहते हैं।