मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण तेल की कमी होने की आशंकाओं से लोग घबरा रहे हैं। यह चिंता तब और बढ़ गई है, जब इस सप्ताह की शुरुआत में ही ब्रेंट और WTI दोनों तरह के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी थीं।

पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार भी 11 लाख बैरल बढ़ गया, जिससे इस पूरी कहानी में एक और पहलू जुड़ गया है।

29 नवंबर को OPEC+ के मंत्री उत्पादन योजनाओं पर चर्चा के लिए मिलेंगे और इस बैठक पर सबकी पैनी नजर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर, अनिश्चितता बढ़ती है तो आने वाले समय में तेल की कीमतों में और भी बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।