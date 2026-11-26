हूती विद्रोहियों के तेल रिफाइनरी पर हमले से कच्चे तेल में उछाल
गुरुवार (26 नवंबर) को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। यह तब हुआ जब ईरान ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में 2 टैंकरों पर माइन से हमला किया गया है।
इसके अलावा, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इन्हीं चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड 94.71 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) बढ़कर 84.03 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) हो गया। बाजार में तेल की आपूर्ति रुकने की आशंकाएं मंडराने लगी हैं।
29 नवंबर को होगी OPEC+ की बैठक
मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण तेल की कमी होने की आशंकाओं से लोग घबरा रहे हैं। यह चिंता तब और बढ़ गई है, जब इस सप्ताह की शुरुआत में ही ब्रेंट और WTI दोनों तरह के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी थीं।
पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार भी 11 लाख बैरल बढ़ गया, जिससे इस पूरी कहानी में एक और पहलू जुड़ गया है।
29 नवंबर को OPEC+ के मंत्री उत्पादन योजनाओं पर चर्चा के लिए मिलेंगे और इस बैठक पर सबकी पैनी नजर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर, अनिश्चितता बढ़ती है तो आने वाले समय में तेल की कीमतों में और भी बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।