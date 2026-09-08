होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल के दाम 97 डॉलर के पार

अमेरिका में मजबूत रोजगार के आंकड़े आने के बाद ट्रेडर्स को सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद बढ़ गई है।

अगस्त में 1.62 लाख नई नौकरियां जोड़ी गईं, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं, वहीं बेरोजगारी दर 4.1 फीसदी पर बनी रही।

UBS ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे शेयरों पर नजर रखें, लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश के बारे में सोचें और सोने को एक सुरक्षित निवेश का जरिया मानें।

सोने के दाम 4,477.40 डॉलर प्रति औंस (1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर स्थिर रहे, लेकिन चांदी में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई क्योंकि बाजार आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रतिक्रिया दे रहा है।