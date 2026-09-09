ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद कच्चा तेल महंगा

बुधवार (9 सितंबर) को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। यह तब हुआ जब ईरान ने खाड़ी में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागीं।

ईरान के इन हमलों का निशाना 2 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों के साथ-साथ जॉर्डन में बताया गया एक अमेरिकी ठिकाना भी था। उसने यह कदम अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए उठाया है, जिसमें उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था।

हालांकि, राहत की बात यह रही कि जॉर्डन की हवाई रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जो 2 मिसाइलें जमीन पर गिरीं, उनसे कोई हताहत नहीं हुआ।