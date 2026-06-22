ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज जलडमरूमध्य, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बिज़नेस Jun 22, 2026

सोमवार को तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला। इसकी वजह है ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देना। यह समुद्री रास्ता दुनिया में कच्चे तेल सप्लाई के लिए बहुत अहम माना जाता है।

इस फैसले के बाद ब्रेंट क्रूड 81 डॉलर (करीब 7,700 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गया, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 79 डॉलर (करीब 7,500 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।

इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगे तेल की कीमतें किस करवट बैठती हैं। ईरान ने बताया कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अमेरिका ने युद्धविराम समझौते की पहली शर्त का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। इसके साथ ही, दक्षिणी लेबनान में जायोनी शासन लगातार युद्धविराम का उल्लंघन कर रहा है। यह जानकारी खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर दी है।