सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का IPO हुआ पूरा सब्सक्राइब
सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सोमवार (19 अक्टूबर) को पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों ने खास दिलचस्पी दिखाई और अपने हिस्से से 1.8 गुना ज्यादा बोली लगाई। दूसरी तरफ, खुदरा निवेशक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने हिस्से का 1.32 गुना हिस्सा बुक किया।
बाजार में इसके लिस्ट होने से पहले ही अच्छी हलचल दिख रही है क्योंकि ग्रे मार्केट में इसके शेयर पहले से ही अनौपचारिक तौर पर 8 फीसदी प्रीमियम पर बिक रहे हैं।
एंकर निवेशकों से जुटाए 140 करोड़ रुपये
IPO खुलने से ठीक पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 140 करोड़ रुपये जुटाए। इसमें बड़े म्यूचुअल फंड्स ने एक बड़ा हिस्सा खरीदा। सहजानंद कंपनी दिल के इलाज से जुड़े आधुनिक मेडिकल उपकरण बनाने में माहिर है।
यह कोरोनरी स्टेंट और हाई-टेक इम्प्लांट्स जैसे उपकरण बनाती है। इसलिए, यह कोई आम टेक या कंज्यूमर ब्रांड नहीं है, जो बाजार में आ रहा है। कंपनी का लक्ष्य करीब 1.38 करोड़ शेयर बेचकर कुल 475 करोड़ रुपये जुटाने का है।