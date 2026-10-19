सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का IPO हुआ पूरा सब्सक्राइब

सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सोमवार (19 अक्टूबर) को पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों ने खास दिलचस्पी दिखाई और अपने हिस्से से 1.8 गुना ज्यादा बोली लगाई। दूसरी तरफ, खुदरा निवेशक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने हिस्से का 1.32 गुना हिस्सा बुक किया।

बाजार में इसके लिस्ट होने से पहले ही अच्छी हलचल दिख रही है क्योंकि ग्रे मार्केट में इसके शेयर पहले से ही अनौपचारिक तौर पर 8 फीसदी प्रीमियम पर बिक रहे हैं।