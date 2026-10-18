IPO के बाद दिखेगा जियो प्लेटफॉर्म्स के टेलीकॉम व्यवसाय का असली प्रदर्शन

इस IPO के बाद निवेशक हर तिमाही में जियो के प्रदर्शन पर नजर रखना शुरू कर देंगे। आकाश अंबानी ने जानकारी दी कि कंपनी का राजस्व 3 साल में 1.09 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

साथ ही जून तिमाही में उन्होंने 53.3 फीसदी का मजबूत EBITDA मार्जिन भी बनाए रखा। आज जियो भारत में कुल डिजिटल ट्रैफिक का 60 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा संभालता है और इसके हर ग्राहक औसतन हर महीने 43.7 GB डाटा खर्च करते हैं।