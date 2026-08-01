होर्मुज जलडमरूमध्य की रुकावट के बाद IOC ने बदला कच्चे तेल खरीदने का तरीका

अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी के आखिर से वैश्विक आपूर्ति में रुकावटें आई हैं। इन्हीं रुकावटों के चलते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने कच्चा तेल खरीदने का अपना तरीका बदल दिया है। पहले IOC 50 फीसदी कच्चा तेल हाजिर बाजार से खरीदता था, जो अब बढ़कर करीब 84 फीसदी हो गया है।

पेट्रोलियम कंपनी के वित्तीय निदेशक अनुज जैन ने बताया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में आई बाधाओं के कारण कंपनी ने पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से अधिक तेल लेना शुरू किया है।