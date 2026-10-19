सितंबर तिमाही में निवेशकाें ने इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकाले 1.25 लाख करोड़ रुपये

बाजार के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल रहा। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 के लिए तो यह 2018 के बाद से सबसे खराब सितंबर महीना रहा। इसकी मुख्य वजह विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रहीं। हाइब्रिड फंड भी इससे अछूते नहीं रहे। इनमें भी निकासी 12 फीसदी तक बढ़ गई।

हालांकि, जानकारों का कहना है कि अगर, सोच-समझकर निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उनका मानना है कि भारतीय इक्विटी बाजार में अभी भी बढ़ने की काफी गुंजाइश है।