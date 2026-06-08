अडाणी समूह में हुए 15,000 करोड़ रुपये के सौदे, शेयरों में भी आई तेजी

शेयरों में आया भारी उछाल

अडाणी समूह के लिए हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) से बड़ी राहत मिली है। DOJ ने गौतम अडाणी और सागर अडाणी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले वापस ले लिए हैं।

इस खबर के बाद समूह के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। निवेशकों का उत्साह बढ़ गया और अडाणी के शेयर बाजार में तेजी आ गई।

कई कंपनियों के शेयर एक साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, जिससे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ।