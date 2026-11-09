AI में कम लागत से मुनाफा कमाने वाली IT कंपनियों को मिल सकता है फायदा

एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि IT कंपनियां, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती, वे आगे चलकर बड़ा फायदा कमाएंगी।

दरअसल, AI पर किए जा रहे खर्च और उससे मिल रहे असल नतीजों के बीच अब एक बढ़ता हुआ अंतर दिख रहा है।

इसी वजह से निवेशक अब ऐसी कंपनियों की तलाश में हैं, जो शुरुआत में भारी पैसा लगाए बिना ही AI से अच्छा मुनाफा कमा सकें।