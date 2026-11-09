AI में कम लागत से मुनाफा कमाने वाली IT कंपनियों को मिल सकता है फायदा
बिज़नेस
एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि IT कंपनियां, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती, वे आगे चलकर बड़ा फायदा कमाएंगी।
दरअसल, AI पर किए जा रहे खर्च और उससे मिल रहे असल नतीजों के बीच अब एक बढ़ता हुआ अंतर दिख रहा है।
इसी वजह से निवेशक अब ऐसी कंपनियों की तलाश में हैं, जो शुरुआत में भारी पैसा लगाए बिना ही AI से अच्छा मुनाफा कमा सकें।
AI इस्तेमाल में इन क्षेत्राें में विशेष ध्यान
यह रिपोर्ट कुछ ऐसे अहम क्षेत्रों पर खास ध्यान देती है, जहां AI को असल दुनिया में सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें आधुनिकीकरण, डाटा एकीकरण और साइबर सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कंपनियों को ही प्राथमिकता दी जाए, जो लागत और मूल्य निर्धारण को लेकर समझदारी दिखाते हुए AI से लगातार अच्छी कमाई करती रहें।