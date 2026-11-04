भारतीय बाजारों में लगातार 5वें दिन उछाल, अमेरिकी चुनाव तय करेंगे अगली चाल

भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार (4 नवंबर) को अच्छी शुरुआत की। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें कारोबारी दिन ऊपर चढ़े। निवेशकों की नजरें अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर टिकी हैं। इन चुनावों के नतीजों का असर दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों और मध्य-पूर्व के विवादों पर पड़ सकता है।

सुबह 9:22 बजे तक सेंसेक्स 320 से ज़्यादा अंक चढ़कर 77,237.91 पर पहुंच गया था, वहीं निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा था।