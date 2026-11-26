माटी स्टानिजेवस्की और प्योत्र डाबकोव्स्की ने एलेवनलैब्स को 2022 में स्थापित किया था। इस कंपनी का सालाना राजस्व 70 करोड़ डॉलर (करीब 6,500 करोड़) है।

उन्होंने एक ऐसी तकनीक भी पेश की है, जो लाइव स्ट्रीम के दौरान असली आवाजों और AI से बनी आवाजों के बीच अंतर बता सकती है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टानिजेवस्की ने बताया कि वे 2028 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।