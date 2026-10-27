इंवेस्को म्यूचुअल फंड ने चांदी में निवेश के लिए पेश की 2 योजनाएं

इन स्कीमों में निवेश करना काफी आसान है. सिल्वर ETF में एकमुश्त कम से कम 5,000 रुपये लगाने होंगे। दूसरी तरफ, FoF में आप महज 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हें और बाद में एक रुपये जितनी छोटी रकम भी जोड़ सकते हैं।

FoF लचीली सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) की सुविधा भी देता है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके रोजाना 20 रुपये, हर सप्ताह या महीने में 100 रुपये और तिमाही में 300 रुपये की SIP कर सकते हैं।

इस फंड का प्रबंधन अभिषेक बहिनीपति कर रहे हैं। अगर, आप 15 दिनों के भीतर पैसे निकालते हैं तो एक प्रतिशत का एग्जिट लोड लगेगा। इसके बाद पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगता।