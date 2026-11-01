नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 'डिजी यात्रा' का परीक्षण शुरू किया है

7 हवाई अड्डों पर शुरू हुआ 'डिजी यात्रा' का अंतरराष्ट्रीय परीक्षण, जानिए क्या है यह प्रक्रिया

क्या है खबर?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के 7 हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'डिजी यात्रा' का ट्रायल शुरू किया है। इसके तहत ई-पासपोर्ट रखने वाले पात्र भारतीय नागरिक, एयर इंडिया और इंडिगो की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करते समय हवाई अड्डे के तय स्थानों पर डिजिटल पहचान सत्यापन का उपयोग कर सकेंगे। यह ट्रायल नवंबर से दिसंबर तक चलेगा और इसे दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, मुंबई, चेन्नई और अमृतसर हवाई अड्डों पर आयोजित किया जा रहा है।