इंटेल के शेयर 1970 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 29 फीसदी गिरे

इस घटना के नतीजे इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लिप-बू टैन के लिए काफी मुश्किल भरे हैं। उनकी कंपनी को दोबारा मुनाफे में लाने की योजनाएं अब और कठिन हो गई हैं।

इजरायल स्थित उसके प्लांट में हुए धमाके से न केवल कई लोगों की जान गई, बल्कि इससे इंटेल को करीब 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) का राजस्व नुकसान भी उठाना पड़ेगा।

अब इंटेल को विश्लेषकों की उम्मीद से कम कमाई होने का अनुमान है। कंपनी को 15 अरब से 16 अरब डॉलर (करीब 1,400-1,500 अरब रुपये) के राजस्व पर केवल 25 सेंट (करीब 23.5 रुपये) प्रति शेयर की कमाई की उम्मीद है।

इन सब मुश्किलों के बावजूद अमेरिकी सरकार की हिस्सेदारी कुल मिलाकर अभी भी फायदे में है। ऐसा पहले हुई कमाई की वजह से है। हालांकि, शुक्रवार को शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने इन फायदों का एक बड़ा हिस्सा कम कर दिया है।