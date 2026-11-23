इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना ने लॉन्च किया नया AI प्लेटफाॅर्म
इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी को और दमदार बनाने के लिए पर्पल फैब्रिक नाम का एक AI प्लेटफॉर्म और M-सॉक नाम का AI आधारित इंजीनियरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। पर्पल फैब्रिक को अब एक अलग यूनिट के तौर पर पहचान मिली है।
यह फिलहाल 40 से 50 ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा है और इससे कंपनी को 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है, वहीं कंपनी का नया M-सॉक सिस्टम तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है।
लॉन्च होने के केवल 60 दिनों में ही इसने 70 संभावित ग्राहकों से बातचीत शुरू कर दी है, जिससे कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
वैश्विक विस्तार पर निगाहें
कंपनी अब इन AI टूल्स को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए लैटिन अमेरिका, यूरोप के कई देशों, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बाजारों पर उसकी खास नजर है।
कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) अरुण जैन ने बताया कि इंटेलेक्ट अपने AI उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचाने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदने पर भी विचार कर रही है।
दूसरी तरफ, पर्पल फैब्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपक दस्तराला का मानना है कि बैंकों को M-सॉक जैसी सुविधाओं की वाकई बहुत जरूरत है।
इंटेलेक्ट ने हाल ही में बताया कि इस तिमाही में उनका राजस्व 12 फीसदी बढ़कर 847 करोड़ रुपये हो गया है। फिलहाल, कंपनी का अपने AI बिजनेस को अलग करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।