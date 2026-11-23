कंपनी अब इन AI टूल्स को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए लैटिन अमेरिका, यूरोप के कई देशों, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बाजारों पर उसकी खास नजर है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) अरुण जैन ने बताया कि इंटेलेक्ट अपने AI उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचाने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदने पर भी विचार कर रही है।

दूसरी तरफ, पर्पल फैब्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपक दस्तराला का मानना है कि बैंकों को M-सॉक जैसी सुविधाओं की वाकई बहुत जरूरत है।

इंटेलेक्ट ने हाल ही में बताया कि इस तिमाही में उनका राजस्व 12 फीसदी बढ़कर 847 करोड़ रुपये हो गया है। फिलहाल, कंपनी का अपने AI बिजनेस को अलग करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।