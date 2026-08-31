नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के शेयरधारक बेचेंगे 7,992 करोड़ रुपये का शेयर

नॉन-रिटेल निवेशक पहले इसमें बोली लगा सकते हैं, जबकि रिटेल निवेशक मंगलवार को इसमें हिस्सा ले पाएंगे। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट फिलहाल भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) है।

इस OFS से ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी तो कम हो जाएगी, लेकिन REIT को इससे कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। बिक्री से मिलने वाला सारा पैसा बेचने वाली संस्थाओं को ही जाएगा।

शुक्रवार (28 अगस्त) तक इसके शेयर 112.98 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस साल अब तक इनकी कीमतों में 10.9 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।