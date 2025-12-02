इंस्टाग्राम ने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना किया अनिवार्य
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम अगले साल से अपने अमेरिकी कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस आना अनिवार्य कर रही है। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने यह आदेश इंटरनल मेमो के जरिए दिया। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके लिए ऑफिस में तय सीटें मौजूद हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए टीम को पहले जैसी रफ्तार और बेहतर माहौल में काम करने की जरूरत है।
लक्ष्य
बढ़ती प्रतियोगिता के बीच क्रिएटिविटी बढ़ाने का लक्ष्य
मोसेरी ने अपने मेमो में लिखा कि बढ़ती प्रतियोगिता के बीच टीम को ज्यादा फुर्तीला और क्रिएटिव बनाना जरूरी है। उनका मानना है कि जब कर्मचारी आमने-सामने काम करते हैं तो नए आइडिया और बेहतर सहयोग की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले जैसा माहौल ऑफिस में वापस लाने से प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा। इंस्टाग्राम चाहती है कि टीम आने वाले साल में और मजबूती से काम करे।
प्रोटोटाइप
प्रोडक्ट प्रोटोटाइप पर जोर बढ़ेगा
मोसरी ने कर्मचारियों को बताया कि अब अनावश्यक मीटिंग्स कम की जाएंगी और हर 6 महीने में सभी रेगुलर मीटिंग्स अपने आप बंद हो जाएंगी। कर्मचारियों को कहा गया है कि फोकस के समय आने वाली मीटिंग्स को मना कर दें। कंपनी स्लाइड डेक की जगह अब ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाने पर जोर देगी, जिससे आइडिया को जल्दी टेस्ट और समझा जा सके। इंस्टाग्राम का कहना है कि कर्मचारियों का मुख्य समय प्रोडक्ट बनाने में लगना चाहिए।
तैयारी
फैसले तेजी से लेने की तैयारी
कंपनी अब ऐसे फैसले कुछ दिनों में ही पूरा करना चाहती है, ताकि महत्वपूर्ण काम रुके नहीं और प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ें। मोसेरी हर हफ्ते प्रायोरिटी मीटिंग में शामिल रहेंगे और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को निर्णय लेने की जिम्मेदारी देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि 2026 भी चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन कंपनी की रफ्तार और योजनाओं पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि ये बदलाव इंस्टाग्राम को और रचनात्मक और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।