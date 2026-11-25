इनमोबी की इस भर्ती में नए ग्रेजुएट और अनुभवी दोनों तरह के लोग शामिल हैं। करीब 150 नए कर्मचारी सीधे देश के प्रमुख IIT संस्थानों से आए हैं, जबकि 70 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारियों को AI से जुड़े पदों पर रखा गया है।

इन नई भर्तियों के साथ कंपनी में काम करने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2,000 हो गई है। इनमोबी की सहायक कंपनी ग्लांस भी विजुअल AI और पर्सनलाइजेशन पर तेजी से काम कर रही है, ताकि यूजर अनुभव को ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके।

यह कदम इनमोबी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी कारोबार बढ़ने के साथ बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है।