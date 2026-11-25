इनमोबी IPO से पहले करेगी 250 इंजीनियर्स की भर्ती
बेंगलुरु की एडटेक कंपनी इनमोबी अपने संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारी में 200 से 250 नए कर्मचारियों को नौकरी पर रख रही है।
इनमें से ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। उनकी टीम में अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से आए सीनियर लोग भी शामिल हैं।
यह साफ बताता है कि इनमोबी बड़े स्तर पर उतरने की तैयारी करते हुए टेक्नोलॉजी में नए-नए बदलाव लाने को लेकर कितना गंभीर है।
कर्मचारियों की संख्या बढ़कर हुई 2,000
इनमोबी की इस भर्ती में नए ग्रेजुएट और अनुभवी दोनों तरह के लोग शामिल हैं। करीब 150 नए कर्मचारी सीधे देश के प्रमुख IIT संस्थानों से आए हैं, जबकि 70 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारियों को AI से जुड़े पदों पर रखा गया है।
इन नई भर्तियों के साथ कंपनी में काम करने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2,000 हो गई है। इनमोबी की सहायक कंपनी ग्लांस भी विजुअल AI और पर्सनलाइजेशन पर तेजी से काम कर रही है, ताकि यूजर अनुभव को ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके।
यह कदम इनमोबी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी कारोबार बढ़ने के साथ बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है।