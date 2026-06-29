इंकसपेज ने 150 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई, IPO लाने की योजना
मैनेज्ड वर्कस्पेस देने वाली कंपनी इंकसपेज ने हाल ही में भारत वैल्यू फंड और कुछ दूसरे निवेशकों से 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वे कई नए शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने, दूसरी कंपनियों को खरीदने और वित्त वर्ष 2029 में IPO के लिए खुद को तैयार करने में करेंगे।
यह फंडिंग ऐसे समय में आई है, जब कंपनी ने आइकेवा का अधिग्रहण किया है। इस सौदे से इंकसपेज की पहुंच काफी बढ़ गई है, खासकर हैदराबाद शहर में बढ़ावा मिलेगा।
आइकेवा सौदे से मिलेंगे कई ऑफिस स्पेस
आइकेवा को अपने साथ मिलाने के बाद इंकसपेज को अब हैदराबाद में कई शानदार ऑफिस स्पेस मिल गए हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2027 तक वे हैदराबाद में 10 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा मैनेज्ड ऑफिस स्पेस तैयार कर लें।
संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजय चौधरी ने बताया कि यह नई फंडिंग उनकी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगी।