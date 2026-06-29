इंकसपेज ने 150 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई, IPO लाने की योजना बिज़नेस Jun 29, 2026

मैनेज्ड वर्कस्पेस देने वाली कंपनी इंकसपेज ने हाल ही में भारत वैल्यू फंड और कुछ दूसरे निवेशकों से 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वे कई नए शहरों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने, दूसरी कंपनियों को खरीदने और वित्त वर्ष 2029 में IPO के लिए खुद को तैयार करने में करेंगे।

यह फंडिंग ऐसे समय में आई है, जब कंपनी ने आइकेवा का अधिग्रहण किया है। इस सौदे से इंकसपेज की पहुंच काफी बढ़ गई है, खासकर हैदराबाद शहर में बढ़ावा मिलेगा।