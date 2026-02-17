इंफोसिस सर्विस क्षेत्र में भी AI के अवसरों पर ज्यादा जोर दे रही है

इंफोसिस 6 क्षेत्रों में AI के अवसरों पर लगाएगी दांव, CEO ने किया खुलासा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्विसेज में विकास के 6 क्षेत्र 2030 तक 300 से 400 अरब डॉलर (करीब 27,000-36,000 अरब रुपये) तक के व्यावसायिक अवसर खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सलिल पारेख ने कहा है कि कंपनी इन्हीं क्षेत्रों में AI-आधारित विकास की अगली लहर को उभरते हुए देखती है। उन्होंने AI के लिए रणनीति, डाटा, प्रक्रिया, एजेंटिक विरासत आधुनिकीकरण, फिजिकल AI और AI ट्रस्ट में विकास की संभावना जताई है।