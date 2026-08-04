HDFC बैंक में इंफोसिस के फिनैकल से निवेश प्रबंधन हुआ स्मार्ट

इस प्लेटफॉर्म में 350 से ज्यादा इंटीग्रेटेड API दिए गए हैं, जिनकी मदद से नए उत्पादों को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, लागत कम होती है और नियमों का पालन करना भी सरल हो जाता है।

HDFC बैंक के ग्रुप हेड राकेश सिंह ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म काम करने की रफ्तार बढ़ा देता है और बदलते नियमों के अनुसार ढलना भी आसान बनाता है।

साथ ही, इससे ग्राहकों को भी एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। इंफोसिस फिनैकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सजित विजयकुमार ने कहा कि यह साझेदारी बैंक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा का अहम हिस्सा है, जिससे ग्रोथ बढ़ रही है और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल रहा है।