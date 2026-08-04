HDFC बैंक में इंफोसिस के फिनैकल से निवेश प्रबंधन हुआ स्मार्ट
इंफोसिस ने HDFC बैंक में अपना फिनैकल वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन लागू किया है। इसके तहत बैंक की पुरानी तकनीक की जगह एक नया और ज्यादा स्मार्ट API-आधारित प्लेटफॉर्म पेश किया गया है।
यह अपग्रेड म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, प्राइवेट इक्विटी और इंश्योरेंस जैसे निवेशों को संभालने का काम बैंक और ग्राहकों दोनों के लिए काफी सरल बनाता है।
साथ ही, कई ऐसे काम जो पहले मैनुअल रूप से किए जाते थे, अब ऑटोमेट हो गए हैं। इससे मार्जिन लेंडिंग जैसी प्रक्रियाओं की रियल-टाइम जांच भी संभव हो गई है।
फिनैकल में 350 से ज्यादा इंटीग्रेटेड API
इस प्लेटफॉर्म में 350 से ज्यादा इंटीग्रेटेड API दिए गए हैं, जिनकी मदद से नए उत्पादों को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, लागत कम होती है और नियमों का पालन करना भी सरल हो जाता है।
HDFC बैंक के ग्रुप हेड राकेश सिंह ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म काम करने की रफ्तार बढ़ा देता है और बदलते नियमों के अनुसार ढलना भी आसान बनाता है।
साथ ही, इससे ग्राहकों को भी एक बेहतरीन अनुभव मिलता है। इंफोसिस फिनैकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सजित विजयकुमार ने कहा कि यह साझेदारी बैंक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा का अहम हिस्सा है, जिससे ग्रोथ बढ़ रही है और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल रहा है।