इंफोसिस ने CEO सलिल पारेख को दिया 52 करोड़ रुपये का स्टॉक इंसेंटिव

भारत की टेक कंपनी इंफोसिस ने अपने CEO सलिल पारेख के लिए करीब 52 करोड़ रुपये का स्टॉक इंसेंटिव मंजूर किया है। कंपनी ने बताया कि यह इंसेंटिव उनके काम के आधार पर दिया जाएगा। यह फैसला बोर्ड ने कमिटी की सलाह के बाद लिया है। इस कदम का मकसद कंपनी के टॉप अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है, ताकि कंपनी अपने बिजनेस लक्ष्यों को बहुत आसानी से हासिल कर सके।

फायदा लक्ष्य पूरे होने पर मिलेगा फायदा यह पूरा इंसेंटिव एक साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि अलग-अलग हिस्सों में मिलेगा। इसमें कंपनी का प्रदर्शन, पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य और निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न शामिल है। कुल रकम करीब 51.75 करोड़ रुपये है, जो एक से दो साल में दी जाएगी। अगर तय किए गए लक्ष्य पूरे होंगे तभी यह इंसेंटिव मिलेगा। इससे साफ है कि कंपनी अच्छे काम पर ही इनाम देने की नीति अपनाती है।

नतीजे कंपनी के हालिया नतीजे ठीक रहे इंफोसिस ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिनमें मुनाफा करीब 27.8 प्रतिशत बढ़कर 8,501 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं कंपनी की कुल कमाई 46,402 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल से थोड़ी ही ज्यादा है। यह प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज नहीं है, लेकिन स्थिति स्थिर बनी हुई है और बाजार में भरोसा बना हुआ है।

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