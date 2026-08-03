इंफोसिस ने पहली तिमाही में की रिकॉर्ड कमाई, फिर भी शेयरों में गिरावट
इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2026 की जून को खत्म हुई पहली तिमाही के लिए दमदार आंकड़े जारी किए हैं।
पिछले साल के मुकाबले कंपनी की कमाई 14.03 फीसदी बढ़कर 48,211 करोड़ रुपये हो गई है। इसी दौरान, कंपनी का शुद्ध मुनाफा भी 12.25 फीसदी बढ़ा और 7,769 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।
EBITDA में हुआ 12 फीसदी से ज्यादा इजाफा
कंपनी के EBITDA में 12.82 फीसदी का उछाल आया है। इसके साथ ही, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में भी काफी इजाफा हुआ है।
दूसरी तरफ, शेयरधारकों के लिए भी अच्छी खबर रही। प्रति शेयर आय (EPS) पिछले साल जून, 2025 की तिमाही में 16.70 रुपये थी, जो जून, 2026 में बढ़कर 19.19 रुपये हो गई है।
हालांकि, इन मजबूत आंकड़ों के बावजूद इंफोसिस के शेयर की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 6 महीनों में शेयर 31.70 फीसदी गिरे हैं, जबकि पिछले 12 महीनों में इसमें 25.11 फीसदी की कमी आई है। 30 जुलाई को शेयर 1,130.10 रुपये पर बंद हुआ। इसका सीधा मतलब है कि मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, फिलहाल बाजार को यह रास नहीं आ रहा है।