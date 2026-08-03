इंफोसिस ने पहली तिमाही में की रिकॉर्ड कमाई, फिर भी शेयरों में गिरावट

कंपनी के EBITDA में 12.82 फीसदी का उछाल आया है। इसके साथ ही, कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में भी काफी इजाफा हुआ है।

दूसरी तरफ, शेयरधारकों के लिए भी अच्छी खबर रही। प्रति शेयर आय (EPS) पिछले साल जून, 2025 की तिमाही में 16.70 रुपये थी, जो जून, 2026 में बढ़कर 19.19 रुपये हो गई है।

हालांकि, इन मजबूत आंकड़ों के बावजूद इंफोसिस के शेयर की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 6 महीनों में शेयर 31.70 फीसदी गिरे हैं, जबकि पिछले 12 महीनों में इसमें 25.11 फीसदी की कमी आई है। 30 जुलाई को शेयर 1,130.10 रुपये पर बंद हुआ। इसका सीधा मतलब है कि मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, फिलहाल बाजार को यह रास नहीं आ रहा है।