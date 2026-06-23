इंफो एज के AI में किए निवेश की कीमत हुई दोगुनी, 1,200 करोड़ रुपये पार पहुंची

डीप टेक स्टार्टअप्स में 455 करोड़ रुपये का निवेश किया

इंफो एज केवल AI तक ही नहीं रुकी है। कंपनी के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने अपनी अन्य निवेश और होल्डिंग कंपनियों के जरिए डीप टेक स्टार्टअप्स में भी 455 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

भविष्य की बात करें तो बिखचंदानी AI, डीप टेक और कंज्यूमर टेक को अपने मुख्य निवेश लक्ष्य मानते हैं। उनके करीब आधे स्टार्टअप्स को तो पहले ही आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त फंडिंग मिल चुकी है।

भारत सरकार का 10,300 करोड़ रुपये का इंडियाAI मिशन स्थानीय नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसका एक उदाहरण ज्ञानी डॉट AI है, जिसे वॉयस टेक के लिए 177 करोड़ रुपये मिले हैं।