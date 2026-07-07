इंफो एज के पहली तिमाही के नतीजों से शेयर 10 फीसदी ऊपर चढ़े

इंफो एज के पहली तिमाही के नतीजों से शेयर 10 फीसदी ऊपर चढ़े
इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड ने मंगलवार (7 जुलाई) को वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) के लिए मजबूत नतीजे पेश किए, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में 10 फीसदी की जोरदार उछाल देखने को मिली।
कंपनी की बिलिंग लगभग 14.4 फीसदी बढ़कर 737 करोड़ रुपये हो गई। इस बढ़त का मुख्य कारण कंपनी के रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस सेगमेंट का शानदार प्रदर्शन रहा।
चाैथी तिमाही में कमाई बढ़कर हुई 805 करोड़ रुपये
पिछली तिमाही (Q4) में कंपनी की कमाई 17 फीसदी बढ़ी और 805 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। उस तिमाही में रिक्रूटमेंट सेगमेंट ने 553 करोड़ रुपये की बिलिंग्स हासिल कीं, जबकि 99 एकर्स और जीवनसाथी दोनों ने 16 फीसदी से ज्यादा की अच्छी राजस्व वृद्धि दर्ज की।
कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पोर्टफोलियो भी काफी बढ़ा है, जो अब 1,268 करोड़ रुपये का हो गया है। यह आंकड़ा शुरुआती निवेश 614 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा है। इसके अलावा, कंपनी के पास 135 स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी है, जिनकी कुल कीमत 41,300 करोड़ रुपये है। आज शेयर में इतनी तेजी आने के बाद भी यह इस साल अभी तक 17 फीसदी नीचे ही है।