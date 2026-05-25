अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर बढ़कर 4.9 फीसदी होने का अनुमान  

GDP ग्रोथ में भी गिरावट का अनुमान

अर्थशास्त्रियों को अब कच्चे तेल के दाम 95 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा, अल नीनो की वजह से फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है और रुपए का लगातार कमजोर होना भी महंगाई पर दबाव बढ़ा रहा है।

इतना ही नहीं देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ भी 2026 के 7.6 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2027 में 6.6 फीसदी रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है।

इन सभी बदलावों के बावजूद RBI फिलहाल ब्याज दरों में तुरंत बढ़ोतरी न करे, ऐसी संभावना है। हालांकि, अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो बाद में उसे इस पर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है।