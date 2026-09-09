चीन में कमजोर घरेलू मांग के बीच महंगाई बढ़ी

अगस्त में चीन में महंगाई थोड़ी बढ़ी है। देश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पिछले साल के मुकाबले 0.8 फीसदी ऊपर गया, वहीं उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) भी 3.8 फीसदी पर पहुंच गया।

इन मामूली बढ़ोतरी के बावजूद चीन के लोग अभी भी खुलकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से उपभोक्ता कीमतें सरकार के तय 2 फीसदी के लक्ष्य से नीचे ही बनी हुई हैं। कई बार तो ये कीमतें नकारात्मक स्तर पर भी चली गई हैं।