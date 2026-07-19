पेट्रोल-डीजल की गिरती कीमत ने अमेरिका में रोकी महंगाई की रफ्तार, चीन की अर्थव्यवस्था पड़ी सुस्त

अमेरिका में कीमतों में आई कमी ने लोगों में उत्साह बढ़ाया है। अब लोगों का भरोसा 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और खरीदारी में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।

इस बढ़ोतरी में छूट और फीफा वर्ल्ड कप का भी योगदान रहा है, वहीं चीन में अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण नीति-निर्माता अब सरकारी खर्च बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिल सके।

यह कहानी केवल अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं है। वेनेजुएला जैसे देशों में भूकंप के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है।

इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के हर देश को फिलहाल अपनी-अपनी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।