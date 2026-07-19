पेट्रोल-डीजल की गिरती कीमत ने अमेरिका में रोकी महंगाई की रफ्तार, चीन की अर्थव्यवस्था पड़ी सुस्त
दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में महंगाई 6 साल में पहली बार कम हुई है और इसकी मुख्य वजह पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई गिरावट है।
इस गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत मिली है और वे अपनी जरूरतों के अलावा मनोरंजन पर भी कुछ पैसे खर्च कर पा रहे हैं।
दूसरी ओर, चीन की अर्थव्यवस्था 3 साल में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। यह रफ्तार सरकार के तय किए गए लक्ष्यों से भी पीछे है, जिससे भविष्य की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
अमेरिका में लोगों का भरोसा बढ़ा
अमेरिका में कीमतों में आई कमी ने लोगों में उत्साह बढ़ाया है। अब लोगों का भरोसा 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और खरीदारी में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।
इस बढ़ोतरी में छूट और फीफा वर्ल्ड कप का भी योगदान रहा है, वहीं चीन में अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण नीति-निर्माता अब सरकारी खर्च बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिल सके।
यह कहानी केवल अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं है। वेनेजुएला जैसे देशों में भूकंप के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है।
इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के हर देश को फिलहाल अपनी-अपनी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।