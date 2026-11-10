इंफीनियन का 2027 तक राजस्व में 20 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य

इंफीनियन का 2027 तक राजस्व में 20 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य
इंफीनियन टेक्नोलॉजीज 2027 तक अपने राजस्व में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस वृद्धि में डाटा सेंटर, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाहन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग एक बड़ा कारण होगी।
कंपनी का इरादा लगभग 20 अरब यूरो (करीब 2,100 अरब रुपये) का राजस्व हासिल करना है। इसमें से करीब 4 अरब यूरो (करीब 400 अरब रुपये) केवल डाटा सेंटर को पावर देने से मिलने की उम्मीद है।
मुनाफे में 23.8 फीसदी की बढ़ोतरी
पिछले तिमाही में इंफीनियन का मुनाफा 23.8 फीसदी बढ़ा, जबकि पूरे साल का राजस्व 12 फीसदी ऊपर रहा। कंपनी के इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने अपने प्रति शेयर लाभांश को 0.35 यूरो (करीब 35 रुपये) से बढ़ाकर 0.38 यूरो (करीब 40 रुपये) करने की योजना बनाई है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जोचेन हैनेबेक का कहना है कि कंपनी की यह मजबूत गति उन्हें एक बेहतरीन स्थिति में ला देती है।