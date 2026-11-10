इंफीनियन का 2027 तक राजस्व में 20 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य

इंफीनियन टेक्नोलॉजीज 2027 तक अपने राजस्व में 20 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस वृद्धि में डाटा सेंटर, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाहन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग एक बड़ा कारण होगी।

कंपनी का इरादा लगभग 20 अरब यूरो (करीब 2,100 अरब रुपये) का राजस्व हासिल करना है। इसमें से करीब 4 अरब यूरो (करीब 400 अरब रुपये) केवल डाटा सेंटर को पावर देने से मिलने की उम्मीद है।