इंडसइंड बैंक प्रमुख को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए काटने पड़ रहे चक्कर

इन परेशानियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन योजना लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधारने की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में 30 अक्टूबर और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक आगे कर दी है।

बूथ-स्तर के अधिकारी लोगों के घर-घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करेंगे, ताकि लोगों को बार-बार खुद मौजूद न रहना पड़े। अगर, सुनवाई की जरूरत पड़ती है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के फैसले के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में इसे ऑनलाइन भी किया जा सकेगा।

इसके साथ ही अगर, जरूरी हुआ तो मतदाता की तरफ से परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अधिकृत होकर सुनवाई में शामिल हो सकेगा।