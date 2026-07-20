इंडो-MIM का IPO कल होगा लॉन्च, 3,812 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

कंपनी जुटाए गए पैसे का ज्यादातर हिस्सा 400 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। बाकी बचे पैसों का उपयोग दूसरी कारोबारी जरूरतों के लिए किया जाएगा।

शेयरों की लिस्टिंग 30 जुलाई तक बाॅम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर होने की उम्मीद है।

अगर, IPO का दाम ऊपरी स्तर पर रहता है तो कंपनी की बाजार पूंजी करीब 24,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

इंडो-MIM की फैक्ट्रियां भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और मेक्सिको में हैं। यह कंपनी कारों से लेकर हेल्थकेयर तक के उद्योगों के लिए 9,000 से भी ज्यादा पुर्जे बनाती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।