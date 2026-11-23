इंडो-MIM ने उभरते क्षेत्रों में 15-17 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा
बेंगलुरु की कंपनी इंडो-MIM ने लंबी अवधि में 15 से 17 फीसदी राजस्व ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। कंपनी को यह ग्रोथ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग से मिलने की उम्मीद है, खासकर अमेरिका में।
कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कृष्णा चिवुकुला चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2027 तक कंपनी का राजस्व 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए।
इसके साथ ही उनका लक्ष्य है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) का मार्जिन 17 फीसदी पर मजबूत बना रहे।
निवेशकों में भी कंपनी को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।
रोबोटिक्स और गैस टर्बाइन पर ध्यान
कंपनी रोबोट और विमानों के लिए एकदम सटीक पुर्जे बनाने पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए वे इस क्षेत्र की कई कंपनियों के साथ मिलकर नए उत्पाद तैयार करने पर काम कर रहे हैं।
इंडस्ट्रियल गैस टर्बाइन (IGT) भी कंपनी के लिए एक बड़ा फोकस एरिया है। अमेरिका में उनके ज्यादातर कामकाज में IGT से जुड़े काम ही शामिल हैं क्योंकि वहां बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी की पूरी रणनीति और भविष्य को लेकर उनकी योजनाओं के बारे में फरवरी तक और ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है।