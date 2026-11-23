बेंगलुरु की कंपनी इंडो-MIM ने लंबी अवधि में 15 से 17 फीसदी राजस्व ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। कंपनी को यह ग्रोथ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग से मिलने की उम्मीद है, खासकर अमेरिका में।

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कृष्णा चिवुकुला चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2027 तक कंपनी का राजस्व 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए।

इसके साथ ही उनका लक्ष्य है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) का मार्जिन 17 फीसदी पर मजबूत बना रहे।

निवेशकों में भी कंपनी को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।