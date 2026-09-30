इंडिगो ने जीते सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन केबिन क्रू समेत 2 बड़े सम्मान

इस रैंकिंग में इंडिगो के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का नंबर आया। इस साल एयर इंडिया दुनियाभर में 57वें स्थान पर पहुंच गई है।

खास बात यह है कि एशियाई एयरलाइनें इस दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। कैथे पैसिफिक ने केबिन क्रू के लिए दुनियाभर में पहला स्थान हासिल किया, वहीं सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस शीर्ष 3 में शामिल रहीं। खास बात यह भी है कि दुनिया की शीर्ष 20 एयरलाइंस में से 15 अब एशिया से ही हैं।