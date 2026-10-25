इन अंतरराष्ट्रीय और कुछ घरेलू उड़ानों को NMIA पर ले जाने का मुख्य मकसद मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट पर भीड़-भाड़ कम करना है। इससे सबकी यात्रा आसान हो जाएगी।

इंडिगो और अडाणी मिलकर NMIA में जरूरी सुविधाएं तैयार कर रहे हैं, ताकि यात्री घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बीच आसानी से आवाजाही कर सकें।

उनका लक्ष्य नवी मुंबई को एशिया, अफ्रीका और यूरोप की भविष्य की यात्राओं के लिए एक बड़ा हब बनाना है।